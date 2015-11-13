Нацбанк призупинив роботу російської платіжної системи в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, рішення прийнято у зв'язку з відкликанням Центральним банком Російської Федерації банківської ліцензії у «Російського Слов'янського банку», який був стороною зареєстрованих у НБУ договорів системи Contact.

Також повідомляється, що до НБУ надходили документи від платіжної системи «Рапіда», яка має намір стати платіжною організацією системи Contact, однак вони не відповідали вимогам законодавства України, про що регулятор повідомив організацію листом 23 жовтня.

У повідомленні відзначається, що законодавство України не передбачає реєстрацію розрахункових центрів. НБУ веде реєстр платіжних систем, які можуть здійснювати діяльність в Україні лише після реєстрації шляхом внесення відомостей до реєстру після реєстрації договору.

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Довідка УНІАН. Платіжна система Contact працює з 1999 року. Оператором системи є компанія «Рапіда», засновником - «Русславбанк», який також виконує для неї функції розрахункового центру. Система Contact є одним із лідерів ринку платіжно-переказних послуг Росії.