Російський рубль продовжує падати слідом за нафтою

У Росії біржовий курс євро в п'ятницю, 13 листопада, перевищив відмітку в 72 руб., про це свідчать дані Московської біржі.

На максимумі курс європейської валюти досягав позначки в 72,07 руб., пише РБК.

У той же час максимальне значення біржового курсу долара становило 66,845 руб.

При цьому офіційний курс євро, встановлений Цб РФ, з 13 листопада становить 70.337 руб. Офіційний курс долара — 65,4541 руб.

За даними на 11:05 мск, біржовий курс євро становив 71,79 руб., курс долара — 66,584 руб.

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Ослаблення рубля відбувається на тлі зниження нафтових котирувань. Напередодні вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent під час торгів на лондонській біржі ICE впала нижче позначки 45 дол./барель.