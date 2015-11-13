Яценюк: якщо РФ не погодиться на реструктуризацію, оголосимо мораторій на "російський борг"

Україна готова оголосити мораторій на виплату російського кредиту в обсязі 3 млрд дол. з терміном погашення в грудні 2015 року, який увійшов до периметру реструктуризації, у разі якщо російська сторона не прийме умов реструктуризації і не скористається правом часткового обміну бондів.

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з міністром фінансів США Джейкобом Лью.

«Уряд пропонував всім кредиторам приєднатися до процесу реструктуризації боргу. Всі, крім Росії, приєдналися, і ми завершили процес реструктуризації боргів. Вкотре звертаю увагу, кращих умов, ніж інші кредитори, Росія не отримає, - сказав він . - На жаль, у нас була пропозиція провести переговори 29 жовтня, але російська сторона в черговий раз відмовилася від переговорів. І тому зараз залежить від Росії, чи готова вона проводити переговори. Інших умов Росія не отримає. І якщо Росія не погодиться на реструктуризацію, уряд України оголосить мораторій на виплату Росії 3 млрд дол. боргу».

При цьому Яценюк наголосив, що Україна чекає на рішення МВФ щодо політики фінансування тих країн, які мають "певні суперечності з кредиторами".

Раніше в МВФ зазначали, що готові продовжити програму співпраці з Україною навіть у разі невиплати російського кредиту, проте закликали сторони все-таки знайти конструктивне вирішення проблеми.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли згоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких більш як 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами, крім РФ.

Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з їх обміном на нові державні облігації та деривативи, що стартував. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.