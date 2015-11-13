Яценюк: якщо РФ не погодиться на реструктуризацію, оголосимо мораторій на "російський борг"
Україна оголосить мораторій на виплату "російського боргу", якщо РФ не прийме умов реструктуризації.
Україна готова оголосити мораторій на виплату російського кредиту в обсязі 3 млрд дол. з терміном погашення в грудні 2015 року, який увійшов до периметру реструктуризації, у разі якщо російська сторона не прийме умов реструктуризації і не скористається правом часткового обміну бондів.
Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з міністром фінансів США Джейкобом Лью.
«Уряд пропонував всім кредиторам приєднатися до процесу реструктуризації боргу. Всі, крім Росії, приєдналися, і ми завершили процес реструктуризації боргів. Вкотре звертаю увагу, кращих умов, ніж інші кредитори, Росія не отримає, - сказав він . - На жаль, у нас була пропозиція провести переговори 29 жовтня, але російська сторона в черговий раз відмовилася від переговорів. І тому зараз залежить від Росії, чи готова вона проводити переговори. Інших умов Росія не отримає. І якщо Росія не погодиться на реструктуризацію, уряд України оголосить мораторій на виплату Росії 3 млрд дол. боргу».
При цьому Яценюк наголосив, що Україна чекає на рішення МВФ щодо політики фінансування тих країн, які мають "певні суперечності з кредиторами".
Раніше в МВФ зазначали, що готові продовжити програму співпраці з Україною навіть у разі невиплати російського кредиту, проте закликали сторони все-таки знайти конструктивне вирішення проблеми.
Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли згоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких більш як 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами, крім РФ.
Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з їх обміном на нові державні облігації та деривативи, що стартував. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.
Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.
Уряд України запровадить мораторій на виплату Росії трьох мільярдів доларів, якщо Москва не погодиться на реструктуризац...Posted by Арсеній Яценюк on Friday, 13 November 2015