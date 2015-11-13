Переговори з МВФ: обговорюють бюджет і пільги для аграріїв

Уряд України почав переговори з представниками місії Міжнародного валютного фонду щодо бюджетного процесу наступного року та зобов'язання скасувати спеціальний режим оподаткування аграріїв з початку наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський під час парламентської Години запитань до уряду.

Відповідаючи на питання про скасування спеціального режиму оподаткування аграріїв з наступного року, Уманський нагадав, що Україна, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, взяла на себе зобов'язання з 1 січня 2016 року перейти на загальний режим оподаткування в сільському господарстві.

«Учора почала роботу місія МВФ в Україні. Переговори і щодо меморандуму, і щодо зобов'язань, і щодо того, яким чином ми входитимемо в бюджетний процес наступного року, розпочато. Дискусії ведуться, зокрема й з представниками Міністерства аграрної політики, Міністерства фінансів і в частині зобов'язання. За результатами, я думаю, ми вийдемо на спільну позицію як нашу, так і Міністерства аграрної політики і Міжнародного валютного фонду», - сказав чиновник.

Також він нагадав, що Міністерство фінансів може готувати бюджет на наступний рік тільки за законодавчою і податковою базою, яка діє на момент складання бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, оціночна місія МВФ прибула до Києва 12 листопада для продовження дискусії з українською владою про економічні реформи за підтримки фонду.

Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ скасувати ПДВ-пільги для аграріїв з 1 січня 2016 року.

Мінагропрод пропонує поетапне скасування спецрежиму для сільгоспвиробників зі сплатою 10% ПДВ продовж 2016-2017 років в бюджетний фонд для підтримки аграріїв, після чого відбудеться перехід на загальну систему оподаткування.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово заявляли про те, що не підтримують ініціативу скасування спецрежиму ПДВ, наголошуючи, що це призведе до занепаду тваринництва.

Наприкінці жовтня профільний комітет Верховної Ради вніс у парламент проект податкової реформи, який передбачає скасування ПДВ-пільг для всіх аграрних підприємств, крім тваринницьких. За словами голови податкового комітету Ніни Южаніної, МВФ лояльно поставився до такої пропозиції. Також проектом передбачається введення прямих дотацій для сільгоспвиробників, які постраждають від скасування спецрежиму.