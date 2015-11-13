Голова Банку Росії про друкування трильйона рублів: це звичайна рутинна діяльність

Емісія, сказала Набіулліна, виступаючи перед депутатами Держдуми, не призведе «ні до яких інших впливів, пов'язаних з грошовими показниками, тому що ми будемо враховувати параметри попиту на готівкові гроші в наших операції надання ліквідності й інших».

Глава ЦБ РФ також повідомила, що деномінація або заміна грошей в РФ виключена. «Ні, категорично ні», — сказала Набіулліна, відповідаючи на запитання депутатів, чи не планує ЦБ провести такі операції, передає Meduza.

«Це звичайна рутинна діяльність. І тут ніякого сплеску попиту на готівку в порівнянні з минулим і позаминулим роком не буде», — пояснила голова Банку Росії.

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Про те, що Банк Росії планує провести в грудні емісію на трильйон рублів, 12 листопада заявив перший заступник голови ЦБ РФ Георгій Лунтовський. Прес-служба ЦБ тоді повідомила, що йдеться про сезонне збільшення обсягу готівки в обігу, який традиційно спостерігається в кінці року.

За даними ЦБ на 1 жовтня, обсяг готівки в Росії перевищував 6,7 трильйона рублів, грошова маса становила 32,95 трильйона рублів, скоротившись порівняно з попереднім місяцем на 0,2 відсотка