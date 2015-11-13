Яценюк підрахував, скільки грошей Україна може отримати до кінця року

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з міністром фінансів США Джейкобом Лью.

«Уряд США вже надав Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій, аби стабілізувати економіку, щоб створювати робочі місця в Україні, щоб Україна йшла шляхом економічних, політичних, фінансових реформ. І Україна повинна проводити реформи й надалі, - сказав він. – У разі, якщо Україна і далі продовжуватиме реформи, то загальний обсяг допомоги, включаючи транш Міжнародного валютного фонду, становитиме 4 млрд дол. США. Це 1,7 млрд дол. від МВФ (третій транш кредиту - УНІАН), 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США і макрофінансова допомога від ЄС та інших партнерів».

При цьому Яценюк наголосив, що у зв'язку з цим є вкрай важливою підтримка парламенту і всього українського істеблішменту у справі проведення реформ.