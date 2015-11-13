Міністр фінансів США розповів, від чого залежить надання Україні $1 мільярда

Міністерство фінансів США проводить переговори з представниками Конгресу США про можливості позитивного рішення по виділенню України додаткового третього мільярда доларів кредитних гарантій найближчими місяцями, повідомив міністр фінансів США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністрів України Арсенієм Яценюком.

"Ми працюємо з Конгресом для того, щоб домогтися рішення щодо виділення третього мільярда кредитних гарантій протягом найближчих місяців", - сказав Ллю.

При цьому він підкреслив, що багато в чому виділення коштів залежатиме від ходу реформ, виконання планів з подолання корупції, фінансової стабілізації та подальших перетворень в енергосекторі.

При цьому Лью підкреслив, що США надає Україні значну підтримку, крім кредитних гарантій. І ця політика буде продовжена в 2016 році.

"Уряд США бачить той прогрес, який Україна досягла в процесі реформ. Попереду багато роботи, прийняті рішення необхідно виконувати. А ми зі свого боку будемо шукати джерела підтримки", - підкреслив Ллю.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 мільярдів доларів. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 мільярдів доларів у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.

Перший транш гарантій Україна отримала в червні поточного року і тут же випустила євробонди на цю суму. У 2014 році Україна також отримала 1 мільярд доларів кредитних гарантій від уряду США.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що в разі позитивного рішення уряду США по додатковому мільярду гарантій, а також у разі отримання Україною чергового кредитного траншу від МВФ в обсязі 1,7 мільярда доларів, загальний обсяг фінансової допомоги, які Україна може отримати з різних джерел протягом найближчих місяців, а можливо і до кінця року, складе близько 4 мільярдів доларів.