ПриватБанк отримав підтримку міжнародних інвесторів на 10 мільярдів

Це дозволить ПриватБанку зміцнити капітал на 5,06 млрд грн і ліквідність банку на 10 млрд грн.

Як повідомили у Приватбанку, схвалення інвесторами пропозиції банку дозволить йому вже найближчим часом направити залучені кошти на збільшення регулятивного капіталу, який з урахуванням інвестицій акціонерів банку складе 220 млн дол США або близько 5 млрд грн. Крім того, позитивні результати переговорів з кредиторами дозволять продовжити до 2018 року погашення євробондів банку на суму 200 млн дол США. Таким чином, з боку міжнародних інвесторів ПриватБанк отримав підтримку на суму 10 млрд грн.

“Банк отримав широку міжнародну підтримку інвесторів – нас підтримали майже 99% власників зобов'язань банку, при цьому довіру банку надали велика кількість приватних інвесторів з невеликими сумами з Європи, Азії, Південної і Північної Америки, - заявив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. - Банк провів велику кількість зустрічей і дзвінків з кредиторами, і високо цінує довіру, яку йому надали міжнародні інвестори".

Як говориться в офіційному повідомленні організатора угоди німецького Commerzbank, успішне продовження публічного боргу буде сприяти подальшому зміцненню капіталізації Приватбанку і дозволить збільшити показники достатності капіталу до 12% і ліквідності банку. Цей результат буде гарантувати клієнтам банку високий рівень надійності Приватбанку, що дуже важливо з урахуванням особливої ролі, яку відіграє ПриватБанк в банківській системі України.

На думку експертів, перша в Україні операція з продовження субординованого боргу стала унікальною для українського ринку. Успішне завершення угоди дозволить зміцнити лідируючі позиції Приватбанку на українському банківському ринку, і в складних економічних умовах демонструвати стійку і стабільну роботу.

«В Україні у нас є можливість співпрацювати з лідером інновацій не тільки на українському, а й на європейському ринку – ПриватБанком. І ми дуже раді, що наш банк-партнер продовжує розвиватися і стає все більш надійним і прогресивним, використовуючи найсучасніші технології і залучаючи інвестиції на міжнародних ринках», - зазначила Віра Платонова, генеральний директор представництва MasterCard Europe в Україні, Молдові, Грузії, Туркменістані, Таджикистані, Киргизстані та Узбекистані.