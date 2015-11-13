Гривня на міжбанку знизилася до 23,15 за долар

У п'ятницю, 13 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,05/23,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 24,8380/24,9390 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3460/0,3480 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:00 встановився на рівні 23,0732 грн/дол., на цей час укладено 322 угоди на суму 136,14 млн дол.