Кремль погрожує Україні судом, якщо вона відмовиться в строк повернути "борг Януковича"

Україна повинна погасити свій борг перед Росією в термін, в іншому випадку Москва залишає за собою право звернутися в судові інстанції, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА "Новости".

"Боргові зобов'язання Києва у розмірі трьох мільярдів доларів перед Росією як офіційним кредитором повинні бути виконані чітко, в домовлені терміни, дата погашення — 21 грудня поточного року", — сказав Ушаков.

"Якщо Україна цього не зробить, то ми залишаємо за собою право звернутися в судові інстанції", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з міністром фінансів США Джейкоба Лью заявив, що Україна готова оголосити мораторій на виплату російського кредиту в обсязі 3 млрд дол. з терміном погашення в грудні 2015 року, який увійшов в периметр реструктуризації, у разі якщо російська сторона не прийме умов реструктуризації і не скористається правом часткового обміну бондів.

Читайте такожВідмова Росії від реструктуризації не завадить Україні вийти на зовнішні боргові ринки - експерт«Уряд пропонував всім кредиторам приєднатися до процесу реструктуризації боргу. Всі, крім Росії, приєдналися, і ми завершили процес реструктуризації боргів. Вкотре звертаю увагу, кращих умов, ніж інші кредитори, Росія не отримає, - сказав він . - На жаль, у нас була пропозиція провести переговори 29 жовтня, але російська сторона в черговий раз відмовилася від переговорів. І тому зараз залежить від Росії, чи готова вона проводити переговори. Інших умов Росія не отримає. І якщо Росія не погодиться на реструктуризацію, уряд України оголосить мораторій на виплату Росії 3 млрд дол. боргу».

При цьому Яценюк наголосив, що Україна чекає рішення МВФ щодо політики фінансування тих країн, які мають "певні суперечності з кредиторами".

Раніше в МВФ відзначали, що готові продовжити програму співпраці з Україною навіть у разі невиплати російського кредиту, проте закликали сторони все-таки знайти конструктивне вирішення проблеми.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 14 жовтня в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України, на яких понад 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами, крім РФ.

Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій, у зв'язку з чим стартував їх обмін на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Україна РФ пропонувала вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.