Вкладникам "Радикал Банку" почнуть виплати з 13 листопада
Виплати будуть проводитися з 13 листопада листопада по 24 грудня у відділеннях банку "Кредит Дніпро".
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 листопада починає виплати гарантованих сум вкладникам ліквідованого "Радикал Банку", повідомляється на сайті фонду.
Згідно з повідомленням, для отримання виплат вкладники банку можуть звернутися з 13 листопада по 24 грудня у відділення банку "Кредит Дніпро".
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Довідка УНІАН. "Радикал Банк" працює на ринку України з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами.
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За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є громадянин України, віце-президент концерну "Укрросметал" Олександр Шпак, якому належать 71% акцій банку через "Промислову інноваційну компанію".