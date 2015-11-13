Вкладникам "Радикал Банку" почнуть виплати з 13 листопада

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 листопада починає виплати гарантованих сум вкладникам ліквідованого "Радикал Банку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання виплат вкладники банку можуть звернутися з 13 листопада по 24 грудня у відділення банку "Кредит Дніпро".

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Довідка УНІАН. "Радикал Банк" працює на ринку України з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами.

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За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є громадянин України, віце-президент концерну "Укрросметал" Олександр Шпак, якому належать 71% акцій банку через "Промислову інноваційну компанію".