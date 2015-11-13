Офіційна гривня йде на вихідні з курсом 23,05 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2305,9785 (13 листопада – 2291,7230)

100 EUR – 2482,1553 (13 листопада – 2458,1021)

10 RUR – 3,4606 (13 листопада – 3,5013)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,10/23,22 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,8020/24,9280 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3470/0,3490 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,0598 гривні/долар, до цього часу було укладено 463 угоди на суму 276,52 мільйона доларів.