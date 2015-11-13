"ПриватБанк" дотримується нормативів і виконав всі необхідні умови для подальшої роботи – глава НБУ

Найбільший банк України ПриватБанк" на даний момент дотримується всіх необхідних нормативів, зокрема, нормативу ліквідності, а також виконав усі необхідні умови для подальшої роботи за результатами проведеного в 2014 році стрес-тестування.

Про це йдеться в коментарі голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої, переданому агентству УНІАН.

Як йдеться в коментарі, що на сьогодні у "Приватбанку" найбільший по банківській системі залишок у касах і банкоматах, що становить близько 8 мільярдів гривень, а на коррахунку банку близько 1,5 мільярда гривень.

Також повідомляється, що цього року регулятор проводить нове стрес-тестування перших 20 банків, і цей процес скерований на оздоровлення банківської системи та зміцнення фінансової стабільності країни. Програма рекапіталізації банків після закінчення стрес-тесту розрахована на 3 роки, як це передбачено програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми впевнені, що за цей час банки впораються з поставленими завданнями щодо докапіталізації", - підкреслюється в повідомленні.

НБУ нагадує, що "ПриватБанк" провів конструктивне голосування з іноземними кредиторами, за результатами якого капітал банку буде збільшено на 220 мільйонів доларів, що є ще одним позитивним кроком щодо збільшення капіталізації.

"Регулятор здійснює постійний моніторинг діяльності та приділяє особливу увагу всім системним банкам. "ПриватБанк" є системно важливим для фінансової системи і найбільшим ощадним банком країни. Він обслуговує значну кількість пенсіонерів, великий, малий та середній бізнес, зарплатні проекти, успішно розвиває платіжні системи і є провідним інноваційним банком", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" звернувся до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки з проханням розслідувати факти спланованої інформаційної атаки на банк і знайти замовників цієї акції. За інформацією банку, факти розповсюдження неправдивої інформації про банк у ЗМІ, а також шляхом розсилання фейкових SMS та повідомлень клієнтам, спрямовані на дестабілізацію ситуації на українському банківському ринку.

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Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано за 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу. За підсумками 2014 року банк отримав 749,036 мільйона гривень прибутку.