Греція не домовилася з кредиторами, переговори продовжаться

Переговори уряду Греції з квартетом кредиторів завершилися о 5 ранку, угоди досягти не вдалося - залишаються розбіжності з проблеми необслуговуваних кредитів і захисту від продажу єдиного житла боржників, повідомляє Прайм з посиланням на високопоставлене джерело в Мінфіні Греції.

Зазначається, що з кредиторами узгоджені зміни в керівництві банків та роль фонду фінансової стабільності.

"Останній раунд переговорів тривав 17 годин, до цього зустріч йшла 14 годин і закінчилася о 2 години ночі. Чергові переговори розпочнуться о 14:00. До цього відбудеться нарада економічного штабу уряду з прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом", - йдеться в повідомленні.

Раніше урядовий рада з економічної політики Греції вважав можливим до 14 листопада досягти угоди зі спірних питань.

Підкреслюється, що без угоди з квартетом по виконанню програми реформ Греція не отримає черговий транш кредиту в 2 мільярди євро і 10 мільярдів євро на рекапіталізацію банків. Робоча група Єврогрупи обговорить грецьке питання у вівторок.

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Греція зобов'язалася узгоджувати всі свої дії в економічній сфері з кредиторами і провести на їх вимогу масштабну програму реформ.