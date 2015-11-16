Євро впав до 6-місячного мінімуму після терактів в Парижі

Курс євро до ієни впав до мінімуму шести з половиною місяців і наблизився до аналогічного мінімуму щодо долара в понеділок, 16 листопада, на тлі терактів в Парижі, передає Reuters.

До цього євро і так перебував під тиском через очікування розширення Європейським центробанком програми кількісного пом'якшення і можливого зниження депозитних ставок.

Читайте такожDie Welt: Європа боїться "нової Греції"Так, з початку торгів 16 листопада євро втратив 0,5 відсотка відносно долара - $1,0723, наближаючись до мінімуму шести з половиною місяців, досягнутого минулого тижня - $1,0674, і втративши майже 7 відсотків після піку 15 жовтня - $1,1495.

Курс євро до ієни також спочатку впав до 130,645 ієни, мінімуму з кінця квітня, але потім піднявся до 131,31.

"Атаки негативно позначаються на настрої в Європі. Поки неясно, який вплив вони справили на споживчу активність і економіку. Але коли я говорив з людьми в Європі, вони сказали, що стануть обережнішими, виходячи на вулицю, - зазанчив Сунсуке Ямада з Bank of America Merrill Lynch в Токіо. - Геополітичний ризик збільшився, Франція вже приймає заходи. Я думаю, це негативно позначиться на курсі євро до ієни", - додав він.

Долар також знизився до 122,23, мінімуму десяти днів, але потім піднявся до 122,45 ієни проти 122,62 в кінці минулого тижня.

Австралійський долар втратив 0,1 відсотка, знизившись до $0,7110.