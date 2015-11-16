ПриватБанк збільшив капітал на $220 мільйонів

Найбільший український банк ПриватБанк збільшив свій регулятивний капітал на 220 мільйонів доларів США завдяки успішній операції на міжнародних ринках по продовженню субординованого боргу.

Як повідомили в банку, завершення операції дозволило ПриватБанку наростити капіталізацію та збільшити показники адекватності капіталу майже до 12% (11,87%) при встановленому НБУ мінімальному рівні достатності капіталу в 10%.

"Практично всі інвестори, які брали участь у голосуванні, в управлінні угод, віддали голоси за продовження цієї угоди, - заявив за підсумками угоди голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. - Угода хороша, вдала для банку, фактично мова йде про суму близько 10 мільярдів гривень і що примітно, частина цих коштів, понад 5 мільярдів гривень - це кошти, які йдуть в капітал банку, причому незважаючи на дозволену регулятором відхилення від нормативів ми і раніше виконували показник адекватності капіталу".

За даними Національного банку, збільшення капіталу за рахунок угоди з міжнародними інвесторами дозволить ПриватБанку в повному обсязі завершити програму капіталізації, погоджену з НБУ за результатами стрес-тестування в рамках домовленостей України та Міжнародного валютного фонду.

"Банк виконав всю програму рекапіталізації, яка була погоджена. Більше того можу сказати що стрес тестування , потрібно було внести 8,2 мільярда гривень. І банк виконав цю програму", - заявила Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

Нарощування капіталізації Приватбанку вітали і найбільші міжнародні партнери, які зазначають, що це відкриває нові можливості не тільки для самого банку, але й всього українського фінансового ринку.

"Компанія Visa вже майже 20 років активно співпрацює з ПриватБанком, який є одним з наших ключових партнерів в Україні. Ми пишаємося, що саме з ПриватБанком ми вперше запропонували українським споживачам цілий ряд нових платіжних продуктів і рішень, серед яких послуга переказу грошей з картки на картку Visa, сервіс Verified by Visa і перші мобільні термінали – mPOS. - зазначила Менді Лемб, генеральний менеджер з розвитку бізнесу Visa в групі країн СНД і Південно-Східної Європи. - Український ринок пропонує значні можливості для розвитку електронних платежів та інновацій, і ми маємо намір і далі працювати з ПриватБанком над впровадженням нових платіжних рішень в інтересах українських споживачів".

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Як повідомлялося, 13 листопада міжнародні інвестори схвалили пропозиції Приватбанку про продовження угоди синдикованого кредиту, що дозволить банку направити залучені кошти на збільшення регулятивного капіталу з урахуванням інвестицій акціонерів банку складе 220 мільйонів доларів США. Крім того, позитивні результати переговорів з кредиторами дозволять продовжити до 2018 року погашення євробондів банку на суму 200 мільйонів доларів США. Таким чином, з боку міжнародних інвесторів ПриватБанк отримав підтримку на суму 10 мільярдів гривень.