Росія запропонувала МВФ свій варіант виплати Україною боргу Януковича

Росія висунула Міжнародному валютному фонду пропозицію про порядок врегулювання українського боргу в 3 мільярди доларів. Про це заявив журналістам глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов в Анталії, передає ТАСС.

Він нагадав, що на полях саміту "двадцятки" відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою МВФ Крістін Лагард.

"РФ зробила пропозицію щодо порядку сплати Україною боргу в 3 мільярди доларів, погашення якого має відбутися в грудні поточного року", - сказав міністр.

Він не став розкривати деталі, але зазначив, що ця пропозиція "буде цікавою і може бути покладена в основу для врегулювання боргової проблеми України перед Росією".

Відповідаючи на питання журналістів, глава Мінфіну уточнив, що його зустріч з міністром фінансів України Яресько поки не планувалася, але вона може відбутися, якщо Київ буде розглядати пропозицію Москви.

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Як повідомляв УНІАН, Путін 15 листопада на полях G20 обговорив з главою МВФ Крістін Лагард питання "врегулювання боргу України перед РФ".

11 листопада джерела агентства Bloomberg повідомили, що Росія може спробувати заблокувати подальше кредитування України Міжнародним валютним фондом у разі дефолту Києва по боргу перед Москвою в розмірі 3 мільярдів доларів.

МВФ незабаром має намір змінити правила, що забороняють кредитування країн, які мають непогашену заборгованість перед офіційними кредиторами.

Після внесення змін країна-позичальник, навіть перебуваючи в дефолті, буде мати можливість продовжувати отримувати гроші МВФ, якщо веде себе сумлінно і продовжує конструктивні переговори з країною-кредитором з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

За даними Bloomberg, Росія збирається оскаржити готовність України до конструктивних переговорів. Крім того, Москва може відмовитися підтвердити, що Україна в принципі здатна обслуговувати заборгованість перед Росією.

Міністерство фінансів України та уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 мільярди доларів, термін погашення яких настає в грудні 2015 року.