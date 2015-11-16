Роздрібна торгівля в Україні з початку року знизилася на 22%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) в січні-жовтні 2015 року знизився на 21,7% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 828,8 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився оборот роздрібної торгівлі в Луганській та Донецькій областях – на 78,2% і 67,4%, до 6,5 мільярда гривень і 25,2 мільярда гривень відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообороту спостерігалося у Львівській (на 12,7%, до 46,3 мільярда гривень) та Київській областях (на 13%, до 42,8 мільярда гривень). При цьому роздрібний товарообіг в Києві протягом звітного періоду знизився на 14,9% - до 127,3 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) в січні-вересні 2015 року знизився на 22,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) – до 735 мільярда гривень.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 мільярда гривень.