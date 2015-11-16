Яценюк доручив провести перевірки 20 найбільших держкомпаній

Прем'єр-міністр України в рамках проведення реформи управління державною власністю доручив провести перевірки у 20 найбільших державних компаніях, включаючи всі державні енергохолдинги.

Про це голова уряду сказав в ході роботи міжнародної антикорупційної конференції в Києві.

"Державні підприємства були і залишаються "годувальницею" та основою корупції в країні, - зазначив глава уряду. – Я дав доручення перевірити 20 найбільших державних компаній, починаючи від НАК "Нафтогаз України" та "Енергоатому" і закінчуючи "Електроважмашем" та Одеським припортовим заводом".

При цьому Яценюк у черговий раз звернувся до парламентаріїв з проханням розглянути і прийняти закони, які дозволять провести приватизацію найбільших держактивів за новим, прозорими правилами, і змінити структуру управління в держкомпаніях, які не можуть бути приватизовані зі стратегічних міркувань.

Раніше глава уряду повідомив, що Кабінет міністрів України виступає проти приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для держави, однак наполягає на повній перебудові системи управління такими підприємствами. При цьому Яценюк зазначив, що пілотний проект впровадження нової системи управління держкомпаніями – це проект реформування держхолдингу "Нафтогаз України" та його дочірніх структур. Реформування системи управління НАК "Нафтогаз України" є однією з умов отримання Україною кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів від ЄБРР на закупівлю газу у європейських постачальників.

Читайте такожМінекономрозвитку пропонує направити до бюджету половину прибутків держкомпаній

Реформа системи управління державними підприємствами залишається одним з ключових маяків програми реформ, підтриманої основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Мінекономрозвитку підготувало пакет законопроектів, покликаних досягти мети реформи. Голосування за цими документами у Верховній Раді очікується в найближчі тижні.