Гривня на міжбанку знизилася до 23,30 за долар

У понеділок, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,23/23,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,8020/24,9580 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3480/0,3510 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,2168 грн/дол., на цю годину укладено 322 угоди на суму 18,67 млн дол.