Падіння економіки України в третьому кварталі сповільнилося до 7%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі 2015 року порівняно з третім кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року) сповільнилося до 7% з 14,6%, зафіксованих кварталом раніше.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані.

За оцінками Держстату, порівняно з другим кварталом 2015 року та з урахуванням сезонного фактору ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у третьому кварталі 2015 року, за оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України - Світового банку, порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного фактору зріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% у річному вимірі після падіння на 17,2% у першому кварталі.

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Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України у 2015 році на 7,5%.