Іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 4% за рахунок девальвації гривні

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2015 року склав 43,949 мільярда доларів, що на 1,807 мільярда доларів, або на 3,95%, що нижче показника на початок року на рівні 45,756 мільярда доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій протягом 9 місяців обумовлено переважно курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 3,654 мільярда доларів, тоді як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і склав 526,2 мільйона доларів, і при цьому надійшло 2,555 мільярда доларів нових інвестицій.

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Інвестиції в січні-вересні 2015 року надходили з 133 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Більша частина інвестицій обсягом 13,515 млрд дол., або 30,8% від загального обсягу припадає на українську промисловість.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 1 жовтня 2015 року становила 8,331 млрд дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, - 52,281 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2015 року становив 6,232 млрд дол. Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,4%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств за кордоном на 30 вересня становили 216 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,448 млрд дол.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні порівняно з початком року за офіційним курсом Національного банку України гривня знецінилася щодо долара США на 35% – до 21,30 грн/дол. на 1 жовтня 2015 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2014 рік за рахунок девальвації гривні знизився на 19,5% – до 45,916 млрд дол.