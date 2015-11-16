Торговельний баланс України за дев'ять місяців вийшов у плюс $3,2 мільярда

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-вересня 2015 року становив 3,243 млрд дол., що на 458 млн дол., або на 12,4%, менше профіциту за аналогічний період минулого року у 3,701 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, за звітний період імпорт товарів і послуг в Україні, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 14,853 млрд дол., або на 32,3%, - до 31,105 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 15,311 млрд дол., або на 30,8%, - до 34,348 млрд дол.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2015 року становить 2,890 млрд дол., що на 227,9 млн дол., або на 8,6%, більше профіциту за аналогічний період минулого року у 2,662 млрд дол.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за результатами 2014 року становив 3,884 млрд дол., тоді як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом у 8,514 млрд дол.