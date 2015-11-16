Путін запропонував Україні не платити цього року за "боргом Януковича"

РФ запропонувала виплатити 3 млрд. дол. українського боргу за "позикою Януковича" по 1 млрд. протягом трьох наступних років. Про це повідомляє ТАСС.

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"Ми зробили, на мій погляд, несподівану пропозицію нашим партнерам. Ми не просто погодилися реструктуризувати український борг, а ми запропонували ліпші умови, ніж просив Міжнародний валютний фонд", - заявив Путін.

"Нас просили перенести платіж на наступний рік в обсязі 3 млрд. доларів. Я сказав, що ми готові на більш глибоку реструктуризацію. Готові на те, щоби цього року взагалі не отримати ніяких грошей, а в наступному році отримати мільярд, у 2017 році - ще мільярд і в 2018 році - ще один мільярд", - підсумував російський президент.

Відзначається, що Путін обговорив питання гарантій виплати боргу України з Бараком Обамою і главою МВФ Крістін Лагард.

Як повідомляв УНІАН, Путін 15 листопада на полях G20 обговорив з главою МВФ Крістін Лагард питання "врегулювання боргу України перед РФ".

11 листопада джерела агентства Bloomberg повідомили, що Росія може спробувати заблокувати подальше кредитування України Міжнародним валютним фондом у разі дефолту Києва по боргу перед Москвою в розмірі 3 мільярдів доларів.