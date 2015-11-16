Україна за 9 місяців більш ніж на третину скоротила експорт та імпорт товарів

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 32,7% - до 28,113 млрд дол., імпорт - на 33,6%, до 27,376 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,03 (у січні-вересні 2014 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились із партнерами з 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизився на 32,9% - до 9,246 млрд дол. і становив 32,9% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 28,2% - до 11,148 млрд дол. і становив 40,7% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 55,6% - до 3,612 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 47,9% - до 5,471 млрд дол.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-серпня 2015 року становив 619,8 млн дол., що в 1,5 разу нижче показника за аналогічний період минулого року на рівні 937,3 млн дол.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився у 29 разів - до 468,3 млн дол.