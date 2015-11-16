Гривня на міжбанку знизилася до 23,35 за долар

У понеділок, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,28/23,35 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,9390/25,0070 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3490/0,3510 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 23,2070 грн/дол., на цю годину було укладено 450 угод на суму 322,39 млн дол.