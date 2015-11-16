Економіка Японії увійшла в рецесію

Економіка Японії увійшла у стан рецесії - валовий внутрішній продукт країни скорочується другий квартал поспіль, повідомляє уряд країни, пише Русская служба Би-би-си.

Як наголошується в оприлюдненій у понеділок доповіді кабінету міністрів, в липні-вересні ВВП скоротився в річному вираженні на 0,8%, а не на 0,2%, як очікувалося раніше.

У другому кварталі валовий внутрішній продукт скоротився на 0,7%. У той же час в третьому кварталі на 0,5% зріс внутрішній споживчий попит, який формує 60% ВВП.

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Аналітики очікують невеликого зростання економічних показників у поточному кварталі. При цьому слабкі показники можуть змусити владу Японії прийняти додаткові заходи стимулювання економіки.