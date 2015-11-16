Україна поставила до ВЕЗ "Крим" у 26 разів більше товарів, ніж вивезла

Україна в січні-вересні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 654,6 млн дол., що в 25,7 раза більше обсягу поставок товарів із ВЕЗ «Крим» на материкову частину країни на суму 25,5 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в січні-вересні Україна поставила на територію ВЕЗ «Крим» послуг на загальну суму 1,540 млн дол., що в 40 разів більше обсягу поставок послуг із ВЕЗ «Крим» на материкову частину країни на суму 38,3 тис. дол.

Із січня 2015 року застосовуються митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» у рамках Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-серпні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 610 млн дол., що в 26,3 раза більше обсягу поставок товарів із ВЕЗ «Крим» на материкову частину країни на суму 23,2 млн дол.