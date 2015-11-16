Нацбанк опустив офіційну гривню до 23,20 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2320.7025 (16 листопада – 2305.9785)

100 EUR – 2488.4893 (16 листопада – 2482.1553)

10 RUR – 3.4918 (16 листопада – 3.4606)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,28/23,35 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,9390/25,0070 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3490/0,3510 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,2070 грн/дол., до цього часу було укладено 450 угод на суму 322,39 млн дол.