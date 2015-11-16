Влада Росії змушена буде знижувати курс рубля - Bloomberg

Щоб уникнути вичерпання резервів, російській владі доведеться обвалити рубль ще на 13% до кінця наступного року, передає Газета.RU з посиланням на агентство Bloomberg, яке цитує аналітиків компанії Nomura Holdings Inc.

«Якщо рубль не впаде, то уряд може залишитися без резервів вже до кінця 2016 року», — відзначає валютний аналітик компанії Дмитро Петров.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Агентство відзначає, що, незважаючи на чергову спробу диверсифікувати економіку, основна надія російської влади, як і раніше, припадає на нафтогазовий експорт, якому вигідний «слабкий» рубль. Обвал національної валюти покриває витрати російського енергетичного сектора. У 2015 році нафта в середньому впала на 22%, а рубль — тільки на 12%, тому, щоб компенсувати втрати бюджету, владі вигідний «слабкий» рубль.

Російські золотовалютні резерви з 2014 року скоротилися до $366 млрд, при цьому глава Центробанку Ельвіра Набіулліна раніше заявляла, що регулятор не має наміру нарощувати ЗВР в прискореному режимі і ніякої мети по досягненню ЗВР рівня в $500 млрд також немає.

Додатковим негативним чинником для російської валюти може стати підвищення ключової ставки з боку Федеральної резервної системи (ФРС) США в грудні, зазначає Петров.