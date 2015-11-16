Товарообіг України з Росією за дев'ять місяців скоротився у 2 рази

Товарооборот України з Російською Федерацією за 9 місяців 2015 року скоротився більш ніж у 2 рази, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, експорт українських товарів до Росії впав на 55,6%, - до 3,6 млрд дол., проти 8,1 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Імпорт товарів із РФ скоротився на 47,9%, - до 5,5 млрд дол.

Тим не менше, Росія, як і раніше, залишається найбільшим торговельним партнером України - на неї припадає 12,8% експортних поставок і 20% імпорту. Наступним за важливістю експортним ринком для України є Туреччина - 7,3% експорту, а імпортними ринками – Німеччина і Китай, на які припадає 10,9% і 9,8%, відповідно.

Дані Держстату свідчать про те, що імпорт російських товарів за III квартал 2015 року в 1,5 раза перевищив експорт товарів до РФ.

Як повідомляв УНІАН, загалом профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-вересня 2015 року становив 737 млн дол., що на 27,7% більше показника за аналогічний період минулого року.

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Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизився на 32,9% - до 9,246 млрд дол. і становив 32,9% у загальному обсязі експорту. Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 28,2% - до 11,148 млрд дол. і становив 40,7% у загальному обсязі імпорту.