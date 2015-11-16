Країни G20 хочуть збільшити загальний ВВП ще на 2%

"Ми залишаємося прихильні досягненню нашої мети — збільшити колективний ВВП G20 ще на 2% до 2018 року, як це було оголошено минулого року в Брісбені, — цитує ТАСС проект підсумкової декларації саміту "великої двадцятки.

Як підкреслюється в документі, головний пріоритет G20 — "своєчасне та ефективне втілення стратегії зростання, включаючи заходи щодо підтримки попиту, а також структурні реформи заради збільшення реального і потенційного зростання, створення робочих місць і скорочення нерівності".

Лідери "двадцятки" вказали на досягнутий "значний прогрес у реалізації зобов'язань порівняно з минулим роком.

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"Аналіз, здійснений Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного співробітництва та розвитку і Світовим банком, показує, що досягнуті більше третини всіх цілей, — наголошується в документі. — План дій Анталії включає наші допрацьовані стратегії зростання і графік досягнення цілей, відображає нашу рішучість подолати глобальні економічні виклики".