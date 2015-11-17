Греція погодила з квартетом кредиторів програму реформ

Уряд Греції і керівники місій міжнародних кредиторів після багатоденних марафонських переговорів прийшли до угоди, яка відкриває шлях для виплати траншу кредиту в розмірі 2 мільярди євро і виділення 10 мільярдів євро на рекапіталізацію банків, повідомляє Прайм з посиланням на Афінське агентство новин.

Черговий раунд переговорів завершився пізно вночі.

"У нас угода за всіма пунктами, і за 48 попередніми діями", - заявив міністр фінансів Евклід Цакалотос.

У списку так званих "попередніх дій" знаходяться заходи, які уряд Греції повинен виконати для отримання кредитів.

Очікується, що у вівторок до парламенту буде внесений і в четвер увечері поставлений на голосування законопроект з низкою заходів, включаючи захист від розпродажу з аукціонів єдиного житла боржників, ціни на ліки-дженерики, питання виплати прострочених кредитів в 100 внесків, транспортний податок і ПДВ на ряд товарів і послуг замість податку на приватну освіту, пише агентство.

У вівторок про угоду буде проінформована робоча група Єврогрупи, і в п'ятницю очікується позитивне рішення Єврогрупи про виділення 2 мільярдів євро.

За словами представників Мінфіну, виплата 10 мільярдів євро на рекапіталізацію банків очікується пізніше, оскільки в першу чергу необхідно закрити книгу заявок банків на облігації в рамках збільшення капіталу, та остаточна сума буде змінюватись залежно від потреб банків.

В середу почнеться обговорення з представниками кредиторів другого пакету попередніх дій, необхідних для виділення траншу в 1 мільярд євро.