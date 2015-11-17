Російська платіжна карта "Мир" обійдеться банкам в півтора разу дорожче за MasterCard і Visa

09:56, 17 листопада 2015
Фінанси
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У НСПК вже запевнили банки, що в 2016 році вартість карт буде знижуватися, однак банкіри не поспішають починати роботу з картами до цього часу

Фото nspk.ru

У Росії собівартість пластикових карт «Мир» в рамках національної системи платіжних карт (НСПК) обійдеться банкам в півтора разу дорожче за карти MasterCard і Visa, які розраховані на масовий сегмент, причина цього — складність російського аналога, який вимагає дорожчих чипів.

Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на учасників ринку.

Перша емісія карт «Мир» запланована на грудень 2015 року, однак банки поки не поспішають працювати з ними через високу собівартість. Зокрема, випуск однієї картки міжнародної платіжної системи (МПС), яка припадає на масовий сегмент, обходиться в €1, а випуск однієї карти «Мир» — в €1,5.

У НСПК вже запевнили банки, що в 2016 році вартість карт буде знижуватися, однак банкіри не поспішають починати роботу з картами до цього часу.

Перші карти «Мир» надійдуть у російські банки вже наступного тижня, при цьому згідно із законом «ПРО НСПК» системоутворюючі банки, яких зараз 51, не зможуть відмовитись від їх використання.

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