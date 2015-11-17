Райффайзенбанк змінює плани: вирішив продати російську "дочку" замість польської

Російський Райффайзенбанк може бути виставлений на продаж замість близької йому за розмірами польської "дочки" RBI, передає "Комерсант".

Така можливість обговорюється на рівні правління групи. Необхідність знижувати вкладення в ризикові активи, як і раніше актуальна для RBI, а це неможливо без продажу "дочірніх" банків, однак покупців на такий за розміром банк в Росії (входить в топ-15) не багато. Поки інтерес до даного активу підтвердив лише Альфа-банк.

Читайте такожВлада Росії змушена буде знижувати курс рубля - Bloomberg Джерела "Ъ" підтверджують, що така рокіровка можлива: "Угода у Польщі практично розвалилася через об'єктивні причини — у Польщі посилюється банківське регулювання, і в цілому на падаючому ринку там зараз немає можливості для таких угод". За словами іншого співрозмовника "Ъ", якщо ще півроку тому можливість продажу російського підрозділу не допускалася в принципі і стратегія групи передбачала тільки скорочення активів під ризиком в Росії, то зараз ймовірність прийняття такого рішення істотно зросла.

На кінець третього кварталу на російському ринку Райффайзенбанк займав 14-е місце за активами (848 млрд руб., 1 дол. - 65 руб.), 11-е місце з капіталу, 7-е — за обсягом коштів фізосіб (326 млрд руб.).

Російський Райффайзенбанк за розміром активів близький до польської "дочки" і займає близько 10% активів RBI (в Росії — активи на €12,2 млрд, Польщі — на €14,7 млрд), однак його внесок у прибуток материнської структури набагато більш значний — понад 50% прибутку всієї групи. Відповідно до міжнародної звітності за дев'ять місяців 2015 року російський бізнес RBI приніс чистий прибуток €253 млн, а польський — тільки €40 млн. Загальний прибуток групи за цей період склав €432 млн.

Розглядати можливість продажу свого найприбутковішого активу RBI змушений через необхідність зниження вкладень в ризикові активи (на €8,2 млрд до 2017 року). Після проходження стрес-тесту ЄЦБ в жовтні 2014 року, за яким RBI показав один з найслабших серед найбільших європейських банків результатів, його глава Карл Севельда публічно заявив про плани виходу з окремих ринків Центральної та Східної Європи. У 2014 році RBI прийняв стратегію скорочення бізнесу в Росії на 20%. За інформацією джерел "Ъ", з боку регуляторів RBI — ЦБ Австрії та ЄЦБ — постійно звучить заклик про скорочення присутності в Росії. Однак сам RBI вчора повідомив, що "не має жодних намірів щодо продажу російського бізнесу".

Довідка УНІАН. В Україні з 1992 року працює «Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.), він входить в групу найбільших банків за активами. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).

В кінці липня п.р. Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив, що прийняв рішення підтримати проект, що передбачає входження в капітал «Райффайзен Банку Аваль».

Антимонопольний комітет України дозволив ЄБРР сконцентрувати понад 25% акцій «Райффайзен Банку Аваль» 15 жовтня 2015 року.

«Райффайзен Банк Аваль» за січень-вересень 2015 року отримав 2,064 млрд грн збитку, що у 1,5 рази більше показника за аналогічний період попереднього року.