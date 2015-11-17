Україна поки не отримувала від РФ пропозиції щодо реструктуризації "боргу Януковича"

Україна поки що не отримувала від Російської Федерації жодних пропозицій щодо реструктуризації російського кредиту в обсязі 3 млрд дол. з терміном погашення в грудні 2015 року, заявив журналістам заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

«На жаль, ми не отримували жодних заяв від міністерства фінансів Росії, і зокрема від Росії. Ми продовжуємо нашу роботу, ми завжди підходили до питання російського боргу виходячи з доброї волі, але поки що у нас немає жодних офіційних пропозицій, і ми не можемо їх коментувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Росії Володимира Путіна, Росія запропонувала розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 млрд дол. на рік.

11 листопада джерела агентства Bloomberg повідомили, що Росія може спробувати заблокувати подальше кредитування України Міжнародним валютним фондом у разі дефолту Києва щодо боргу перед Москвою в розмірі 3 млрд дол.

МВФ може переглянути свою політику, яка забороняє кредитування країн, що мають непогашену заборгованість перед офіційними кредиторами.

Після внесення змін країна-позичальник, навіть перебуваючи в дефолті, матиме можливість продовжувати отримувати гроші МВФ, якщо поводиться добросовісно і продовжує конструктивні переговори з країною-кредитором з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди щодо умов реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 млрд дол., термін погашення яких настає в грудні 2015 року.