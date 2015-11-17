Курс долара на світових торгах досяг 7-місячного максимуму

Долар США виріс до максимуму за останні сім місяців на торгах вівторка, 17 листопада, на тлі того, що не знята ймовірність підвищення ставки ФРС, передає Reuters.

Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести основних конкурентів, піднявся на 0,2 відсотка до 99,534, після того як було встановлено новий семимісячний максимум - 99,584, він перевищив показник, досягнутий минулого тижня.

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При цьому долар продовжив зміцнюватися до японської ієни, додавши 0,2 відсотка - до 123,37, трохи знизившись з попереднього максимуму - 123,60, але піднявшись вище за позначку минулого тижня 123,23.

У той час, коли відносно збільшення ключової ставки ФРС в грудні, як і раніше, зберігається невизначеність, імовірність того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може розширити програму кількісного пом'якшення (QE), вже практично не викликає питань.

Сьогодні інвестори готуються до публікації даних про споживчі ціни в США, які зможуть внести додаткову ясність щодо перспектив підвищення ставки американським регулятором.