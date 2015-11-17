Мінекономрозвитку: економіка України за підсумками року впаде на 10%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зберегло прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 10%, написала на своїй сторінці в соціальній мережі Fаceboоk перший заступник глави Мінекономрозвитку Юлія Ковалів.

«Як і прогнозувалося, за оперативною оцінкою Держстату, ВВП збільшився на 0,7% в третьому кварталі порівняно з другим кварталом 2015 року. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року ВВП скоротився на 7% проти «мінус» 14,6% у другому кварталі 2015 року, – написала Ковалів. – Ми залишаємо незмінними наші прогнозні оцінки скорочення ВВП на рівні 10% до кінця 2015 року».

Як відзначила Ковалів, поліпшення динаміки відбулося на тлі зменшення інтенсивності військових дій на сході України і закріплення макроекономічної стабільності завдяки фіскальній консолідації, жорсткій монетарній політиці, одержаній фінансово-кредитній допомозі від МВФ, досягнутим домовленостям щодо реструктуризації зовнішнього державного боргу та активізації процесів реформування економіки.

На думку заступника міністра, показники третього кварталу свідчать про завершення фази рецесії в економіці країни.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2015 року порівняно з третім кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) сповільнилося до 7% із 14,6%, зафіксованих кварталом раніше.

Раніше Кабінет міністрів розглядав три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікувалося на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Ключові кредитори країни – МВФ, Світовий банк і ЄБРР – прогнозують падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9-11,5%.