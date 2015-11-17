Лукашенко заявив МВФ, що не буде ламати створену ним "схему соціальної держави"

У Білорусі не мають наміру ламати свою схему соціальної держави, заявив 17 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з главою місії МВФ по Білорусі Пітером Долманом, передає БЕЛТА.

Олександр Лукашенко підкреслив, що подобається це фонду чи ні, але "ми не маємо наміру ламати ту схему соціальної держави, яка нами вироблена". "Просто сенс в тому, що ми не можемо кинути жодної дитини, ні одного діда, інваліда без допомоги нашого суспільства, держави, - пояснив президент. - У цьому зміст соціальної держави. Ми не можемо їх просто викинути на узбіччя дороги, по якій ми йдемо".

Читайте такожЛукашенко почав п'ятий термін президентства з шокової терапії на фінансовому ринкуВсі інші пропозиції фонду, як зазначив Олександр Лукашенко, абсолютно реалізовані в Білорусі. "Ми готові в цьому напрямку продовжити роботу", - сказав глава держави і висловив побажання, щоб у разі досягнення домовленостей не затягувалися терміни.

Олександр Лукашенко зазначив, що він ознайомлений з пропозиціями МВФ щодо перспектив відносин з Білоруссю і з основними моментами майбутньої програми. "Повинен сказати, що у мене ні один пункт, який пропонується, не викликає ніякого відторгнення, ніякої алергії", - сказав глава держави. За його словами, пропозиції фонду засновані на абсолютно об'єктивних законах економіки, життя.

У свою чергу Пітер Долман подякував президенту Білорусі

за відкритість, яку він продемонстрував під час зустрічі. За словами глави місії МВФ, це знак дуже відкритої і продуктивної взаємодії, яка вже розвивається між МВФ і Білоруссю. Пітер Долман зазначив, що у МВФ і білоруської сторони одні цілі щодо побудови ефективної і розвиненої економіки Білорусі.