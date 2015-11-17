Гривня впала на міжбанку: вже майже 24 за долар

У вівторок, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,85/23,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,4360/25,5400 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3630/0,3650 грн/рубль.

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