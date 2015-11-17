Вкладникам "Юніон стандард банку" тимчасово призупинили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 17 листопада тимчасово призупинив виплати вкладникам "Юніон стандард банку" через блокування доступу тимчасового адміністратора банку до головного офісу фінустанови р. Одеса, повідомляється на сайті фонду.

"Уповноважена особа Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в "Юніон стандард банк" робить все можливе для якнайшвидшого відновлення виплат вкладникам неплатоспроможного банку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, один із власників та колишні співробітники неплатоспроможного "Юніон стандард банку" заблокували 13 листопада доступ уповноваженої особи на здійснення тимчасової адміністрації в головний офіс "ЮСБ Банку" (м. Одеса, вул. Гімназійна, д. 21)

Фонд передав інформацію про блокування доступу в правоохоронні органи і Національний банк України.

Національний банк України 2 жовтня ухвалила рішення про віднесення "Юніон стандард банку до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності та невиконання обмежень регулятора в період проблемності.

У зв'язку з цим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

За даними НБУ, станом на 11 червня 2015 року, ніхто з акціонерів банку не володів контрольним пакетом акцій.