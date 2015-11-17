Органам держконтролю з моніторинга цін уріжуть повноваження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує урізати повноваження органів державного контролю, включаючи Державну службу статистики та Державну службу з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів, що пов'язані з моніторингом та контролем цін.

Відповідний законопроект опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, проектом закону пропонується виключити нормативні положення, які регламентують повноваження державних органів контролю у сфері моніторингу цін.

Згідно пояснювальній записці до документа, прийняття законопроекту дозволить дерегулювати ціноутворення та зменшити кількість точок дотику бізнесу та органів держнагляду.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покращив прогноз інфляції на 2015 рік до 43% до 44,8% у зв'язку з несподіваною дефляцією в 1,3%, зафіксованої в жовтні.

Падіння споживчих цін в Україні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні на 2,3%, в той час як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися – на 0,8% в серпні і на 1% у липні порівняно з попереднім місяцем.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує інфляцію на рівні 44,8% поточного року, а 2016 року інфляція може скласти 17,2%.