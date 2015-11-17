Нацбанк хоче зміцнити гривню: продасть сьогодні на міжбанку $50 мільйонів

Про це йдеться у коментарі заступника голови НБУ Олега Чурія, переданому агентству УНІАН.

За словами чиновника, Національний банк уважно стежить за ситуацією на ринку і в разі необхідності готовий використовувати свої інструменти для згладжування надмірних коливань курсу.

У той же час Чурій зазначив, що Національний банк не бачить підстав для істотних коливань курсу на міжбанківському валютному ринку, оскільки рахунок поточних операцій платіжного балансу збалансований, а сальдо готівкових валютних операцій населення з банками залишається позитивним.

Чиновник нагадав, що в Україні діє режим гнучкого курсоутворення, і міжбанківський валютний ринок регулює себе цілком самостійно - курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції на валюту. «Але з огляду на незначний обсяг торгів на міжбанківському ринку, навіть незначні перекоси в попиті й пропозиції валюти можуть викликати значні коливання курсу», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,85/23,95 грн/дол. За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,8136 грн/дол.

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Українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після запровадження НБУ ряду обмежень і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася в межах 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.

За останні тижні діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.