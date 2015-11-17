Кабмін готує для українців нові правила ввезення товарів з-за кордону

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді знизити порогову вартість безподаткового ввезення товарів фізособами до України авіаційним і морським транспортом з 1 тис. євро до 430 євро та іншими видами транспорту – з 500 до 300 євро з 2017 року.

Відповідні зміни містяться в урядовому законопроекті №3444 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС)»

Законопроектом пропонується виключити норми про звільнення від обкладення митом енергозберігаючого обладнання, устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії, матеріалів, устаткування та комплектуючих, що використовуються для їх виробництва.

Законопроект передбачає збільшення кількості алкоголю, що перевозиться без сплати митних платежів: пива - з 5 до 16 літрів, ігристого вина - з 2 до 4 літрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів.