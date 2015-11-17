Сбербанк заявив про масштабну кризу в банківській системі Росії

Сбербанк оцінює ситуацію в банківській системі як масштабну кризу, заявив глава банку Герман Греф, передає ТАСС.

"Те, що ми бачимо зараз - це масштабна криза. Нульові прибуток, зростання резервів, ЦБ очищає систему від банків. Наступний рік також буде непростим", - зазначив він.

Крім того, Герман Греф очікує приблизно нульове зростання економіки РФ в 2016 році, при цьому світові ціни на нафту в наступному році перевищать рівень в $50 за барель.

Читайте такожКремль попередив росіян про настання "худих" років"Ситуація в економіці буде близька нулю. Поки більше факторів, що буде невелике падіння, але отримати в наступному році зростання (економіки) цілком можливо", - сказав банкір журналістам після засідання наглядової ради кредитної організації.