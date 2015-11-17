Пенсійні накопичення росіян поставили світовий антирекорд

Російські пенсійні накопичення в 2014 році поставили світовий антирекорд серед 57 країн, це випливає з доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), передає Газета.RU.

ОЕСР наводить дані про доларову дохідність інвестування пенсійних накопичень в 21 країні — члені організації і ще в 36, які не входять до неї.

Читайте такожСбербанк заявив про масштабну кризу в банківській системі Росії «В більшості країн накопичення зросли. В членах ОЕСР прибутковість склала від 1,2 до 16,7%, а середня — 6,8%. У більшості інших країн результат коливався від 0,1 до 19,1%, в середньому — 4,5%. Втрати зафіксовані лише в чотирьох країнах світу: Вірменії, Нігерії, Гонконзі, а найбільше — в Росії, 7,4%», — йдеться в повідомленні.

Інфляцію (11,4% в 2014 році) не обійшов ніхто — ні великі НПФ, ні приватні, ні держкомпанія ВЕБ (2,7%), а перерахунок у валюту перетворює всі доходи у втрати - за рік рубль подешевшав до долара майже на 43%, з 32 до 56 руб./$ — більше, ніж валюти інших країн.

На думку аналітиків, в минулому році пенсійні кошти були вкладені в інструменти і депозити з прибутковістю до 10%, при тому, що інфляція була близько 12%. За останні три роки у багатьох фондів прибутковість відстає від інфляції, а за 10-річний період, навіть з урахуванням минулого року, приблизно на одному рівні. В цьому році результат повинен бути краще: ставка ЦБ знижується, рубль не такий волатильний. Прибутковість буде порівнянна з інфляцією: 12-14%.