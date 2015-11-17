Нацбанк опустив офіційну гривню до 23,77 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2377,1078 (17 листопада – 2320,7025)

100 EUR – 2536,3740 (17 листопада – 2488,4893)

10 RUR – 3,6303 (17 листопада – 3,4918)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,70/23,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,2870/25,4980 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3610 /0,3650 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,7711 гривні/долар, до цього часу була укладена 441 угода на суму 286,71 мільйона доларів.