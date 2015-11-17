Яценюк доручив перевірити найбільші держпідприємства не пізніше 2016 року (список)

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести перевірки 20 найбільших державних компаній і завершити всі перевірочні процедури не пізніше 2-го півріччя 2016 року, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Як підкреслили в прес-службі, відповідні доручення вже отримали міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, голова Держфінінспекції Лідія Гаврилова та керівник МВС Арсен Аваков.

"Частина перевірок (держкомпаній - УНІАН) вже розпочато, вони повинні бути закінчені до кінця 2015 року. На інших підприємствах перевірки триватимуть протягом 1-2 кварталів 2016 року", - відзначили в прес-службі, повідомивши, що графік перевірок вже визначено.

В уряді уточнили, що в перелік перевіряємих увійшли: Державна продовольчо-зернова корпорація України, держпідприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Укргідроенерго", ПАТ "Центренерго", НЕК "Укренерго", ПАТ "Укргазвидобування", підприємства залізничного транспорту, "Украерорух", морський торговельний порт "Южний", Одеський морський торговельний порт, підприємство "Укрпошта", Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля, Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат, Запоріжжяобленерго, держпідприємство "Антонов", Науково-виробничий комплекс "Зоря – Машпроект", Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство, Казенне підприємство "Іскра", завод "Електроважмаш", підприємство "Укртрансхимаммиак" і НАЕК "Енергоатом".

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Раніше глава уряду анонсував проведення перевірок, пояснюючи свою ініціативу тим, що державні підприємства були і залишаються "годувальницею" і основою корупції в країні.