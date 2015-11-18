Золото дешевшає до п'ятирічного мінімуму – чекає підвищення ставки ФРС

Сьогодні вранці грудневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex дешевшав на 1,4 долара, або на 0,13%, - до 1067,2 долара за тройську унцію. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло знижувалася на 0,32% - до 14,13 долара за унцію, пише Прайм.

У центрі уваги інвесторів у середу знаходяться очікування публікації протоколів жовтневого засідання ФРС США, за підсумками якого регулятор зберіг базову ставку на мінімальній позначці, але при цьому не виключив можливості першого з 2006 року її підвищення в грудні поточного року.

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Учасники торгів також звернули увагу на дані за споживчими цінами в США в жовтні: у річному вираженні вони зросли на 0,2%, в місячному численні зафіксована інфляція на рівні 0,2%. Аналітики прогнозували інфляцію в жовтні в річному вираженні на 0,1%, а в місячному вираженні 0,2%.

"Рівень інфляції залишається низьким, а це означає, що золото буде залишатися під тиском, і ми очікуємо продовження зниження його вартості наступного року. Ніхто не відчуває необхідності купувати золото", - наводить агентство Bloomberg думку аналітиків Heraeus Metals.