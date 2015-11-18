Росія скоротила вкладення в боргові папери США

Росія у вересні 2015 року скоротила свої вкладення в американські державні облігації (US Treasuries) на 0,8 мільярда доларів, або на 1% в порівнянні з показником серпня, до 89,1 мільярда доларів, випливає з щомісячного звіту міністерства фінансів США, передає РИА Новости.

При цьому в період з квітня по серпень Росія нарощувала вкладення в US Treasuries — c 66,5 мільярда доларів до 89,9 мільярда. Роком раніше, у вересні 2014 року, обсяг вкладень РФ в американські державні облігації становив 117,7 мільярда доларів.

У вересні 2015 року основними власниками US Treasuries стали Китай (1,258 трильйона доларів) і Японія (1,177 трильйона доларів).

Росія стала одним із провідних власників бондів США в 2008 році, коли різко збільшила вкладення в казначейські папери — до 116,4 мільярда доларів з 32,6 мільярда.

Американські державні облігації (US Treasuries) є основним інструментом фінансування державного боргу США. Вартість US Treasuries під час проведених аукціонів залежить від рівня прибутковості, яка, у свою чергу, визначається прогнозами інвесторів щодо подальшого розвитку економіки країни і світу в цілому.